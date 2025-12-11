Йдеться про відновлення житлових будинків та соціальних інфраструктурних об’єктів, від стабільної роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 30,8 млн грн Тернопільській обласній військовій адміністрації із резервного фонду державного бюджету.

Кошти спрямують на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої масованою ракетно-дроновою атакою російської федерації 19 листопада 2025 року на територіальну громаду міста Тернополя.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

Зокрема, фінансування буде використано для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах житлової, соціальної та критичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень унаслідок обстрілу.

“Йдеться про відновлення житлових будинків та соціальних об’єктів, від стабільного функціонування яких залежить життєдіяльність міста. Реалізація цього рішення дозволить оперативно розпочати необхідні аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців громади”, — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих. Слідчі дії тривають.

