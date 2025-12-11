ДТП сталася в селі Плебанівка на Теребовлянщині. Водій вантажного автомобіля наїхав на неповнолітню дівчинку, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як стало відомо, потерпіла – місцева жителька 2015 року народження. Дівчинка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу, коли її збив водій FORD 4142D DC.

Потерпілу з важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. У дитини в результаті аварії політравми та численні переломи, але її стан медикам вдалося стабілізувати.

Кермувальника затримали відповідно до статті 208 КПК. За попередніми даними, він був тверезий. Слідчі поліції інкримінують фігуранту частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна аварія на пішохідному переході трапилася в Тернополі на вулиці За Рудкою. За попередньою інформацією, водій Audi Q5 при виїзді з тунелю переїхав жінці ногу.

Тернополянку 1961 року народження з переломом госпіталізували до лікарні. Слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження.

Співробітники поліції нагадують, що навіть на пішохідному переході не варто поспішати. Переконайтеся, що водій вас бачить і встигає зупинитися.

У темний час доби обов’язково використовуйте сітловідбивальні елементи на одязі чи сумках – вони суттєво підвищують видимість і можуть врятувати життя.

