Анатолій Кривінський із села Озеряни Борщівської громади загинув під Бахмутом ще у серпні 2024 року. Рідні вірили, молилися, чекали свого захисника додому живим. На жаль, підтвердилося найгірше: Анатолій повертається на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«Страшну ціну платить Україна в цій страшній війні виборюючи право на свободу та незалежність. Кращі сини і дочки українського народу віддають найдорожче – свої життя за рідну землю. Знову «на щиті» повертається до дому наш земляк, відважний воїн – Герой.

З глибоким сумом повідомляємо, що 10 серпня 2024 року в межах Бахмутського району Донецької області загинув житель села Озеряни — Анатолій КРИВІНСЬКИЙ, 02.05.1983 року народження.

Смерть Анатолія — це величезна втрата не лише для його рідних, а й для всієї громади. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у вільному небі, в кожному кроці до Перемоги!

Вічна пам’ять і шана Герою Анатолію», – написали у Борщівській міській раді.

Повідомлення про полеглого Воїна оприлюднили також у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП: «Знову сумна звістка прийшла до ще однієї родини, які молились, вірили та сподівались, що «зниклий безвісти» – не «загиблий».

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 10 серпня 2024 року в результаті скиду БпЛА противника в районі н.п. Спірне Донецької області, загинув солдат КРИВІНСЬКИЙ Анатолій Ярославович, 1983 року народження, житель с. Озеряни Борщівської громади. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!»