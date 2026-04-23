За позовом прокуратури забудовник сплатить до бюджету Тернополя майже 2,5 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської прокуратури.

“Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю. Суд зобов’язав забудовника сплатити понад 2 млн 474 тис грн пайового внеску на розвиток інфраструктури міста”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори встановили, що у 2017 році між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та приватним товариством було укладено договір про пайову участь. Йшлося про будівництво багатоквартирного житлового будинку з гаражами та громадськими приміщеннями на вул. Енергетична-бічна у Тернополі.

Згідно з розрахунками, забудовник мав перерахувати до бюджету понад 3 млн грн. Об’єкт було введено в експлуатацію у березні 2020 року, проте компанія сплатила лише незначну частину суми.

Оскільки забудовник належним чином не виконав фінансові зобов’язання, спеціальний фонд міського бюджету недоотримав значні кошти. З метою захисту інтересів громади прокуратура звернулася до суду.

За рішенням суду забудовник зобов’язаний перерахувати до бюджету міста заборгованість у сумі майже 2,5 млн грн

Пайовий внесок — це обов’язковий платіж забудовника, що є компенсацією місту за додаткове навантаження на комунікації. Ці кошти мають цільове призначення: вони спрямовуються на ремонт доріг, модернізацію мереж водопостачання та водовідведення, благоустрій та розвиток соціальної інфраструктури, якою користуються всі мешканці громади.

Упродовж цього року прокурори Тернопільщини пред’явили до суду 7 позовів щодо сплати боргів по пайових внесках на суму 5,6 млн грн, судами розглянуто та задоволено 5 таких позовів на суму понад 2,6 млн грн.