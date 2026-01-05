Жорстока війна обірвала ще одне життя. На 45-у році… На Донеччині загинув тернополянин Андрій Слободян. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Слободян Андрій Михайлович. Його життя обірвалося на 45-у році в ході виконання бойового завдання у Донецькій області.

Андрій вважався зниклим безвісти з 31 грудня 2025 року

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

