Слухачі Школи польського та європейського права ЗУНУ зустрілися з Генеральним консулом України в Кракові – Вячеславом Войнаровським. У зустрічі також взяли участь викладачі юридичного факультету ЗУНУ (Людмила Саванець, Ольга Заставна, Ганна Поперечна, Тетяна Подковенко) та факультету права і адміністрації Ягеллонського університету – Катажина Полудняк-Гєж.

Студенти та освітяни зосередили увагу на розвитку українсько-польських відносин, їх сучасним викликам; аналізу поточної геополітичної ситуації в умовах повномасштабної воєнної агресії російської федерації проти України; обговоренню системних порушень норм міжнародного права з боку держави-агресора, зокрема норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та актів геноциду, а також питанням забезпечення консульсько-правового захисту громадян України за кордоном в умовах масових міграційних процесів і специфіки функціонування закордонних дипломатичних установ у період війни.

Візит делегації Західноукраїнського національного університету до Кракова має вагоме значення для інституційного розвитку міжуніверситетської співпраці України та Польщі, відіграючи важливу роль у поглибленні професійної комунікації науковців-правників на міжнародному рівні.

В університеті вдячні пану консулу Вячеславу Войнаровському за цікаву розмову і теплий прийом та почесному професору ЗУНУ, члену Наглядової ради університету, професору Фридерику Цоллю за сприяння в організації зустрічі.

