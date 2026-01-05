За умисні тяжкі тілесні ушкодження нестиме відповідальність житель Полтавщини. Слідчі Чортківського районного управління поліції оголосили зловмисникові підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Про бійку поліцейських повідомили працівники залізничної станції. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв стався конфлікт між трьома чоловіками. Що не поділили житель Кременчука Полтавської області, уродженець Хмельниччини та чортківчанин – встановлюється, проте наслідки для двох потерпілих – реанімаційне відділення, а для полтавця – затримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

46-річному зловмисникові уже оголошено підозру за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

