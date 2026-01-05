Попри війну та глобальні потрясіння, у 2025 році долар в Україні тримався на позначці 42 гривні. Однак цьогоріч експерти очікують поступового ослаблення української валюти.

Яким буде курс і що на нього впливатиме – з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Без різких коливань

Ключовими факторами, які впливатимуть на курс долара в Україні у 2026 році, будуть війна, міжнародна фінансова допомога та монетарна політика НБУ. Такими є висновки віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління “Глобус Банку” Сергія Мамедова.

“Дуже важливо, що ЄС схвалив рішення про надання безвідсоткового боргу на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки”, – зазначив банкір у коментарі РБК-Україна.

Магомедов прогнозує, що протягом року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу.

У січні-березні офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень. Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу американської валюти, за словами Магомедова, становитиме 44-45 гривень.

Схожі прогнози у Dragon Capital, там закладають курс на рівні 44 гривні за долар. У групі ICU прогнозують 44,3 гривні за американську валюту, у Київській школі економіки – 44,5 гривні, у Concorde Capital – 44,8 гривні.

“Ми очікуємо, що в кінці 2026-го курс долара становитиме близько 45 гривень, а євро – близько 55 гривень. НБУ матиме достатньо резервів, щоб і надалі реалізувати політику керованої гнучкості. З одного боку, девальвація гривні дозволить покращити дисбаланси сальдо товарів та послуг, розширення яких ми бачимо цього року. З іншого боку, темпи девальвації будуть нижчими за дохідність гривневих активів, про що постійно згадує НБУ”, – розпоів головний експерт з макроекономічного аналізу “Райффайзен банку” Сергій Колодій в інтерв’ю Економічній Правді.

До слова, у державному бюджеті на 2026 закладено курс гривні 45,7 гривні за долар.

Що буде з доларом у світі?

На початку другого терміну президента Дональда Трампа американська валюта знецінилася на 10% відносно кошика з шести основних світових валют. У 2026 році аналітики J.P. Morgan очікують на подальше послаблення курсу долара.

“Наш прогноз щодо долара на 2026 рік є “ведмежим” (курс буде падати – ред), хоча й меншим за масштабами та менш однорідним, ніж у 2025 році”, – зазначила співкерівниця відділу глобальної валютної стратегії в J.P. Morgan Міра Чандан.

“Для нас не буде сюрпризом, якщо наприкінці 2026 року пара EUR/USD перевищить рівень 1,2 (долара за євро – ред)”, – прогнозує Колодій. У кінці грудня 2025 року 1 євро на міжнародному валютному ринку коштує 1,18 долара.

Золото та срібло зростають в ціні

На тлі поступового знецінення “зеленого”, впродовж 2025 року золото подорожчало приблизно на 66% і наприкінці грудня коштувало 4 308 доларів за унцію. У найближчі місяці аналітики Bank of America прогнозують рекордне зростання золота до 5 тисяч доларів за унцію.

Ще більше за минулий рік зросло срібло: додало у ціні понад 180% і наприкінці минулого року торгувалося на рівні 74,8 долара за унцію.

Що замінить долар?

Чи означає все це, що долар більше не буде світовою валютою? Експерти сумніваються у такому сценарії. “Приблизно 60-70% транзакцій та активів обертаються в доларі, 15-20% – у євро. Решту поділили фунт, єна, юань та інші валюти.

У євро було багато можливостей стати глобальною валютою, але пройшло вже 30 років, а воно нею не стало. Чогось не вистачає”, – розповів у інтерв’ю ЕП професор Університету Каліфорнії Берклі Юрій Городніченко.

За даними НБУ, на початку грудня 2025 року міжнародні резерви України становили 54,7 млрд доларів, а це близько 60,5%. Швидко змінити структуру резервів, збільшивши в ній частку іншої валюти чи золота, не зможуть ані Нацбанк, ані будь-який інший центральний банк світу.

