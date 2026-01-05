Скорботна звістка надійшла у село Довжанка Підгороднянської громади. У Київському госпіталі помер Руслан Беркита. Захисникові було 47 років. Вічна пам’ять та шана!

«Знову страшна звістка прийшла у нашу громаду – в Київському госпіталі помер військовослужбовець Беркита Руслан Михайлович, 1 червня 1977 року народження, уродженець села Довжанка.

Про час прибуття траурного кортежу і маршрут зустрічі буде повідомлено додатково.

У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника. Нехай Господь прийме його душу, де праведні спочивають!» – пише Підгороднянська об’єднана територіальна громада.

