Добрий, чесний, чуйний… Таким пам’ятатимуть Андрія Сороку, уродженця села Переходи Чортківської громади. Із грудня 2024-го Андрія вважали зниклим безвісти. Стало відомо: захисник загинув від травм, отриманих внаслідок поранення, виконуючи бойовий обов’язок… В Андрія було шість братів і семеро сестер… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Укотре сумна звістка для Чортківської громади – додому на щиті повернеться уродженець села Переходи – Сорока Андрій.

Односельчани згадують Андрія як добру, чесну та чуйну людину. Чоловік завжди був готовий допомогти іншим. Мав шість братів і семеро сестер.

У жовтні 2024 року мобілізувався та служив водієм штурмового відділення.

Протягом тривалого часу Андрій вважався зниклим безвісти. За офіційними даними, Андрій загинув 14 грудня 2024 року від травм, отриманих внаслідок поранення, виконуючи бойовий обов’язок.

Після довгого часу сподівань, молитов та надій тіло Андрія вдалося ідентифікувати.

Просимо прийти у середу, 21 січня, о 13:00 годині до Собору верховних Апостолів Петра та Павла, щоб вшанувати пам’ять Героя», – написали у Чортківській міській раді.