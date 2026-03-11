Така довга дорога додому… Так довго чекав сина тато. Антон Бариловський загинув ще 15 лютого минулого року на російській курщині. Осиротів без сина тато Михайло. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Великобірківська селищна рада висловлює щирі співчуття жителю селища Великі Бірки – Бариловському Михайлу Григоровичу з приводу важкої втрати сина – Бариловського Антона Михайловича, 03.05.1980 року народження, який загинув минулого року, 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лебедівка, Суджанського району, Курської області.

Полеглий Воїн буде похований в селищі Великі Бірки. Зустріч тіла відбудеться завтра, 12 березня 2026 року орієнтовно о 10:30 год, чин похорону об 11:00 год., в церкві вмч. Параскевії П’ятниці, опісля загиблого буде поховано на ”Алеї слави” в селищі Великі Бірки.

Селищний голова, депутатський корпус, члени виконавчого комітету та весь колектив Великобірківської селищної ради приносить щирі співчуття родині загиблого Воїна. Світла і Вічна пам‘ять нашому Герою. Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою», – повідомили на сторінці Великобірківської громади.