На щиті повертається Антон Бариловський з Тернопільщини: залишився без сина тато
Така довга дорога додому… Так довго чекав сина тато. Антон Бариловський загинув ще 15 лютого минулого року на російській курщині. Осиротів без сина тато Михайло. Вічна пам’ять і шана Герою!
«Великобірківська селищна рада висловлює щирі співчуття жителю селища Великі Бірки – Бариловському Михайлу Григоровичу з приводу важкої втрати сина – Бариловського Антона Михайловича, 03.05.1980 року народження, який загинув минулого року, 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лебедівка, Суджанського району, Курської області.
Полеглий Воїн буде похований в селищі Великі Бірки. Зустріч тіла відбудеться завтра, 12 березня 2026 року орієнтовно о 10:30 год, чин похорону об 11:00 год., в церкві вмч. Параскевії П’ятниці, опісля загиблого буде поховано на ”Алеї слави” в селищі Великі Бірки.
Селищний голова, депутатський корпус, члени виконавчого комітету та весь колектив Великобірківської селищної ради приносить щирі співчуття родині загиблого Воїна. Світла і Вічна пам‘ять нашому Герою. Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою», – повідомили на сторінці Великобірківської громади.