Щоб запобігти руйнуванню пам’ятки, прокуратура вимагає взяти на облік безхазяйне майно — келії монастиря у с. Монастирок на Тернопільщині.

“Прокурори Чортківської окружної прокуратури подали позов до суду з вимогою до Більче-Золотецької сільської ради взяти на облік безхазяйне майно — пам’ятку архітектури національного значення «Келії Василіанського монастиря» в с. Монастирок Чортківського району”, – повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

На території Більче-Золотецької територіальної громади розташована пам’ятка архітектури національного значення.

“Сільська рада, володіючи інформацією про відсутність власника об’єкта, не вжила заходів щодо взяття його на облік як безхазяйного та подальшого визнання права власності на нього”, — зазначили у прокуратурі.

Через відсутність власника вказана пам’ятка архітектури перебуває у незадовільному стані, оскільки у ради відсутні правові підстави для проведення робіт, пов’язаних із її збереженням та охороною.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася з позовом до суду. Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.