У Тернополі на Микулинецькій не розминулися автомобілі. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.



Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 10 березня близько 14:00.

Мешканка Великогаївської громади 1968 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo та здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Volkswagen Tiguan.

50-річного водія позашляховика, жителя Чернігова, із тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Потерпілому надали медичну допомогу без госпіталізації.

Водії попередньо були тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Під час перевірки документів інспектори патрульної поліції встановили, що посвідчення, яке пред’явила кермувальниця, з ознаками підробки. Його дізнавачі Тернопільського райуправління поліції у жінки вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за частиною 3 статті 358 (підроблення чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.