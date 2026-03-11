Викрили чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок із водоматів у Тернополі та навколишніх населених пунктах.

До правоохоронців 6 березня о 12:02 звернувся житель села Байківці та розповів, що напередодні близько 6 ранку хтось пошкодив водомат на вулиці Тарнавського в Тернополі. Зловмисник зламав купюроприймач та викрав з автомата 3827 гривень.

Злодієм виявився 20-річний житель Великобірківської громади, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Чоловік визнав свою причетність до крадіжки. Під час перевірки виявилося, що від початку року молодик пошкодив та обікрав близько десяти водоматів.

Чоловік раніше був причетний і до інших правопорушень – грабежів та шахрайств. За один із таких злочинів суд призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Наразі ще кілька кримінальних проваджень щодо нього перебувають на розгляді суду.

За останніми фактами чоловікові інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.