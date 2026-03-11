У Тернополі в понеділок, 30 березня, відбудеться благодійна музично-театралізована вистава «Пасхальна кантата».

Захід проходитиме в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса.

Початок – о 18:30.

Як зазначають організатори, «Пасхальна кантата» покликана підтримати людей у складний для країни час, подарувати надію та зміцнити віру в світле майбутнє. Вистава поєднує елементи мюзиклу та театральної постановки. Програму доповнить «Послання надії» від військових капеланів Духовного управління капеланів України.

На виставу запрошують родини військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні сім’ї та всіх бажаючих мешканців міста. Рекомендований вік глядачів – від 12 років.

Частина коштів, зібраних під час турне, буде спрямована на лікування та реабілітацію поранених захисників.

Ця вистава є частиною всеукраїнського благодійного туру, який пройде з 25 березня по 12 квітня у 17 містах 11 областей України.

Організатори заходу: благодійний фонд «Мрія!» та громадська організація «Всеукраїнське молодіжне спілкування».