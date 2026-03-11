На Тернопільщині триває системна робота з погашення заборгованості із зарплати та підвищення рівня оплати праці. Фахівці податкової служби області спільно з органами місцевої влади проводять засідання комісій і роз’яснювальні зустрічі з керівниками підприємств, де виникають проблеми з оплатою праці або сплатою податків.

З початку року на засіданнях комісій заслухано керівників двох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. У результаті проведеної роботи ці борги повністю ліквідовано: погашено 186,5 тис. грн заборгованості із зарплати, 33,6 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 171,0 тис. грн єдиного соціального внеску.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Окремо податківці провели індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками семи підприємств. Шість із них після консультацій погасили заборгованість: 885,4 тис. грн із заробітної плати, понад 1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,1 млн грн єдиного внеску.

Значна увага приділяється контролю за рівнем виплати зарплати. Цьогоріч на засіданнях комісій заслухано керівників 165 підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалась на мінімальному або близькому до мінімального рівні. Після проведеної роботи 164 підприємства підвищили рівень оплати праці, що забезпечило додаткові надходження до бюджету: 718,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 878,5 тис. грн єдиного соціального внеску.

Паралельно проводилась й індивідуальна роз’яснювальна робота з підприємствами області. Консультації відбулися у 242 суб’єктів господарювання, і в результаті 222 з них переглянули рівень виплати заробітної плати. Це дало додаткові надходження до бюджету: більше 1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,2 млн грн єдиного соціального внеску.