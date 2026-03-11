Танцювальний колектив «Wonder Jazz Studio» з Тернополя успішно представив Україну на чемпіонаті «International Dance Open» у Молдові. Студія здобула призові місця у категоріях «Jazz», «Show Dance» та «Contemporary Dance», завоювавши 6 золотих, 2 срібні та 1 бронзову нагороду.

Про це повідомляє ТМР.

Окрім того, один із групових номерів команди потрапив до ТОП-20 виступів чемпіонату та отримав право виступати у фінальній частині змагань. За підсумками конкурсу колектив «Wonder Jazz Studio» увійшов до трійки найкращих колективів, а студія отримала запрошення представляти Україну на чемпіонаті світу в Хорватії.

Керівниця студія – Марія Голод.

Учасниці колективу – Анастасія Івашина, Марія Топільницька, Віолетта Шкарупа, Вікторія Осадчук, Альбіна Гнатів, Соломія Стельмах, Дарина Назарова, Марта Равлів, Катерина Чупровська, Аліна Жигайло, Антоніна Заблоцька, Мілана Гордійчук та Настя Ліщенко.