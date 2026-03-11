На початку березня долар в Україні кілька разів встановлював рекорди. Попри це, у Національному банку запевняють: різких стрибків курсу не очікують, адже країна має значні міжнародні резерви.

Чому слабшає гривня та чого очікувати від валютного ринку, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Пояснення Нацбанку

Міжнародні резерви України досягли рекордних $60 млрд, тож у Нацбанку не бачать підстав для стрибка курсу валют. Там додали, що нині “подушка безпеки” вдвічі більша, ніж була на початку 2022 року. Про це в інтерв’ю “Економічній правді” розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. Він зазначив, що НБУ розраховує на подальші значні обсяги зовнішнього фінансування.

За словами Ніколайчука, поточна динаміка курсу не загрожує ціновій і фінансовій стабільності. Коментуючи питання, чому Нацбанк одночасно дозволяє курсу поступово змінюватися і продовжує нарощувати запаси, він розповів, що нинішній і прогнозований рівень резервів на найближчі 2-3 роки відповідає приблизно 120% “композитної міри адекватності” за методологією МВФ. Як пояснюють журналісти “ЕП”, адекватним вважається діапазон 100-150%, тож “подушка безпеки” України достатня, але не “надмірна”.

Значних коливань не прогнозують

За словами фінансиста Віктора Гальчинського, подорожчання валюти пов’язане насамперед із глобальною нестабільністю, зокрема напруженістю на Близькому Сході. У такі періоди інвестори традиційно переводять активи у долари, що підвищує попит на американську валюту і впливає на курси у різних країнах, зокрема й в Україні.

“Ми спостерігаємо ажіотаж, викликаний подіями у світі, зокрема тим, що відбувається в Перській затоці. Є два фактори. Перший – це раптове ситуативне зміцнення долара у світі, бо долар завжди дорожчає, коли Сполучені Штати починають якусь війну і вона триває”, – заявив експерт в матеріалі УНН.

Він також зазначає, що на курс впливають побоювання щодо можливого зростання цін на паливо, адже будь-яка напруга у регіоні Перської затоки швидко відбивається на енергетичних ринках. Водночас раптового падіння гривні він не прогнозує через вже згадані резерви Нацбанку. За його словами, курс може поступово змінюватися, але різких коливань найближчим часом не очікується.

Сезонні фактори

Курс долара в Україні вже понад два роки не є фіксованим. Із жовтня 2023 року Національний банк дозволяє йому коливатися, тож на валютний ринок повернулися сезонні фактори. Зокрема, навесні аграрії перед посівною активніше обмінюють валютні надходження на гривню, щоб профінансувати польові роботи, що збільшує пропозицію валюти.

Саме тому, за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності “Глобус Банку” Тараса Лєсового, з 9 по 15 березня попит і пропозиція на валюту будуть майже збалансованими. Долар може змінюватися в межах 0,10–0,15 грн, а євро – 0,25–0,35 грн. Загальні курсові відхилення протягом тижня, за оцінкою банкіра, становитимуть близько 1–1,5%.

Чи варто купувати долар?

Відповідно до висновків видання “Мінфін”, українці часто купують валюту саме після значного зростання курсу. Таку поведінку пояснюють психологічні фактори: страх втрати заощаджень, тривожність та невизначеність, які змушують людей ухвалювати фінансові рішення емоційно, а не раціонально.

“Це певна пастка мозку, який починає все бачити в гіршому вигляді та малювати однозначно негативні сценарії розвитку подій. Не варто звинувачувати людей у тунельному мисленні, адже під час війни кожен відчуває тривожність і високий рівень невизначеності”, – пояснюють аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group.

Експерти також звертають увагу на так звану “стадну поведінку”: коли курс зростає і дедалі більше людей купують валюту, інші сприймають це як сигнал діяти так само. Через це ажіотаж лише посилюється, а покупці часто переплачують. Водночас аналітики радять не піддаватися паніці та планувати обмін валюти заздалегідь. А ще користуватися лише ліцензованими банками та обмінниками.