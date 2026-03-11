До фондів бібліотеки імені Леоніда Каніщенка надійшло цінне поповнення – сучасна наукова література з права, історії, філософії, міжнародних відносин, культури, педагогіки, менеджменту, філології, економіки, психології, екології, публічного управління та інших, подарованих провідним міжнародним академічним видавництвом Brill Publishers.

Передані юридичні наукові видання зберігатимуться у фонді бібліотеки європейського права на юридичному факультеті та стануть важливим науковим ресурсом для студентів, аспірантів, викладачів і дослідників, які працюють у сфері європейського та міжнародного права.

Ця подія відбулася за сприяння міжнародної ініціативи International Law Book Facility, а також члена наглядової ради університету, відомого правника і науковця – професора Фредерика Цолля. До заходу також долучилися іноземні партнери із Ягеллонсткого університету, зокрема Віктор Антоляк, Яцек Зигмунт та Томаш Шмурлік, які підтримують розвиток академічної співпраці та доступ українських університетів до сучасних наукових джерел.

Вітаючи гостей, проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц сказала: «Висловлюємо вдячність професору Фредерику Цоллю за цінний дарунок для студентів юридичного факультету та університетської спільноти загалом. Передана література є не просто поповненням бібліотечних фондів, а вагомим інтелектуальним внеском у розвиток юридичної освіти, науки й академічної культури нашого університету.

Важливо, що ці сучасні наукові видання стануть доступними для студентів, аспірантів, викладачів і дослідників, які працюють у сфері європейського та міжнародного права. Це відкриває нові можливості для навчання, наукового пошуку, осмислення сучасних правових викликів та поглиблення міжнародного академічного діалогу.

Ми цінуємо підтримку професора Фредерика Цолля, його послідовні кроки для розвитку української освіти і науки, а також сприяння зміцненню партнерства між нашим університетом та європейською академічною спільнотою. Такий жест солідарності, довіри й співпраці має для нас особливе значення та надихає на подальшу працю задля поступу правничої науки й освіти в Україні».