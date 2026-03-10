За час повномасштабної війни система комплектування українського війська суттєво змінилася.

Поряд із класичною мобілізацією сьогодні активно працює рекрутинг — прозорий механізм вступу на службу, де людина може обрати підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та навичок.

Це можливість перетворити свій цивільний фах на реальний внесок у захист країни та близьких.

Хто може скористатися рекрутингом

18–25 років:

вступ виключно за контрактом;

контракт на 1–2 роки;

1 млн грн винагороди за укладення та виконання контракту;

відстрочка від мобілізації на 1 рік після завершення служби.

25–60 років:

можна обрати: контракт або мобілізацію;

можливість прямого призову до пріоритетних військових частин.

60+ років:

долучення можливе за контрактом.

Контракт чи мобілізація

Рекрутинг дозволяє самостійно обрати форму служби.

Мобілізація оформлюється швидше, але контракт дає більше юридичних гарантій і бонусів.

Строки контракту

від 1 до 10 років або до демобілізації;

програма «Контракт 18–24» – 1 або 2 роки;

контракт на 1 рік – для медиків, психологів та громадян 60+.

Переваги контрактної служби

Гарантія посади — перші 6 місяців служби саме на обраній посаді (за рекомендаційним листом командира)

Фінансова винагорода (2026)

26 624 грн — рядовий склад

29 952 грн — сержантський і старшинський склад

33 280 грн — офіцери.

Житлові програми — участь у державній іпотеці єОселя

Повний соціальний пакет військовослужбовця

Де знайти вакансії у війську

Сьогодні працює ціла система рекрутингу:

Центри рекрутингу ЗСУ:

Сухопутні війська

ДШВ;

ВМС;

Сили ТрО;

ССО;

Сили безпілотних систем.

Власні центри бригад і корпусів – (наприклад, 10-й армійський корпус, 38 ОБрМП, 12-та бригада НГУ «Азов»).

Онлайн-платформи:

– Lobby X;

– Work.ua;

– robota.ua.

Державні застосунки:

Резерв+;

Дія (проєкт «Армія дронів»)

Цивільні центри рекрутингу (на базі ЦНАП) – допомагають підібрати посаду та пройти процедуру вступу.

Шлях кандидата – 4 кроки:

1. Вибір вакансії та співбесіда

Спілкування з представником підрозділу та оцінка вашої фахової придатності;

2. Рекомендаційний лист («відношення»)

Письмова згода командира із зазначенням посади;

3. Оформлення та ВЛК;

Психологічне тестування і військово-лікарська комісія;

4. Навчання та направлення до частини

Новачки проходять базову підготовку (51 день).

Після навчання військовослужбовця направляють саме до тієї частини, яка видала рекомендаційний лист.

Важливо знати.

Військові частини бувають пріоритетні та непріоритетні.

Пріоритетні — гарантують призначення саме до цієї частини.

Непріоритетні — потребують додаткового погодження Генштабу.

Тому завжди уточнюйте у рекрутера:

«Чи входить ця частина до переліку пріоритетного комплектування?».

Якщо виникли проблеми.

Якщо ваші права порушуються:

зверніться до рекрутера;

телефонуйте на гарячу лінію Міноборони — 1512;

або напишіть:

[email protected]

[email protected]

Рекрутинг — це крок до професійної армії, де кожен служить там, де його досвід і навички найбільш ефективні для оборони України.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.