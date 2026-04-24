Клята війна обірвала життя Вадима Саєнка із села Вербівка Скала-Подільської громади на 24-ому році життя. Молоденький хлопчина віддав життя за нас з вами, за Україну. Вадим загинув ще у травні 2023 року. Після довгих місяців Герой повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять тобі, Вадиме! Легких небесних хмарин!

«З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 06 травня 2023 року під час виконання бойового завдання із стримування військової агресії російської федерації в районі н.п. Спірне Донецької області, загинув молодший сержант, бойовий медик Першого корпусу Національної гвардії України “Азов” САЄНКО Вадим Анатолійович, 1999 року народження, житель с. Вербівка Скала-Подільської територіальної громади.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про молодого воїна Вадима стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. У цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!» – повідомили у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.