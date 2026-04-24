У Тернополі викрили та припинили діяльність осіб, які під приводом вигаданих боргів, вимагали кошти у місцевих жителів.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Вигадані борги, погрози розправою та нічні напади – саме так діяла група, яку викрили у Тернополі. Під прикриттям так званих “злочинних понять” фігуранти вимагали гроші у місцевих жителів.

Оперативний супровід кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України здійснюють працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

У ході досудового розслідування слідчі поліції виявили, що на території міста діяла група, члени якої вимагали у громадян значні суми грошей. Зловмисники вигадували фіктивні боргові зобов’язання та, прикриваючись “кримінальним авторитетом”, чинили психологічний і фізичний тиск на потерпілих.

До складу групи входило кілька осіб віком від 18 до 44 років. Один із них виконував роль пособника у поширенні злочинного впливу та активно залучав молодих осіб спортивної тілобудови до протиправної діяльності. Лідером угруповання був 18-річний тернополянин, який безпосередньо координував дії учасників, займався вимаганням коштів та погрожував потерпілим і їхнім родичам фізичною розправою. Інші члени групи залякували та “вибивали” гроші.

У пастку зловмисників потрапив житель Тернополя. На вулиці Збаразькій учасники групи побили чоловіка, відібрали у нього 4300 гривень й висунули подальші вимоги. Фігуранти вимагали у потерпілого 100 тисяч гривень вигаданого боргу.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітники УСР спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, задокументували передачу частини коштів – 10 тисяч гривень. Того ж дня, за силової підтримки бійців спецпідрозділу роти поліції особливого призначення, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів. У результаті чого вилучили грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони.

Лідера угруповання слідчі поліції затримали за статтею 615 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.