Звуки, схожі на постріли, почули 24 квітня в одному із сіл Кременецького району. На них відреагував поліцейський офіцер громади, який перебував на території обслуговування.

Правоохоронець одразу розпочав подворовий обхід, аби з’ясувати джерело небезпеки. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Під час перевірки він виявив 59-річну місцеву жительку з гладкоствольною рушницею.

Жінка пояснила, що зброя належить її синові, якого на той момент не було вдома. За її словами, вона здійснювала постріли вгору, щоб відлякати хижих птахів, які нападали на домашню птицю.

Правоохоронець перевіряє, чи були оформлені належні дозвільні документи на зброю та за яких умов вона зберігалася.

На порушницю склали протокол за статтею 174 (стрільба з вогнепальної зброї в населених пунктах) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці нагадують: навіть із побутових мотивів використання вогнепальної зброї без дотримання вимог законодавства є небезпечним і тягне за собою відповідальність.