Нещасний випадок стався 23 квітня в селищі Козова. Повідомлення про пожежу в житловому будинку сусіда на спецлінію поліції надійшло від місцевої жительки близько 19:46.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Коли працівники служби надзвичайних ситуацій локалізували загоряння та зайшли до приміщення, то виявили там бездиханне тіло господаря.

За попередньою інформацією, потерпілий 1973 року народження мав проблеми зі здоров’ям.

Фахівці припускають, що він через необережне поводження з вогнем допустив загоряння ліжка, внаслідок чого виникла пожежа та задимлення житлового приміщення. Чоловік, ймовірно, задихнувся чадним газом.

Остаточні причини будуть відомі після проведення судово-медичної експертизи, повідомили у поліції Тернопільської області.