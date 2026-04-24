Під час будівельних робіт на приватному домогосподарстві села Байківці загинув чоловік 1963 року народження. Нещасний випадок стався 23 квітня.

Швидку та поліцію викликав син потерпілого.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий допомагав сину з підсобними будівельними роботами на об’єкті незавершеного будівництва.

Перебуваючи на другому поверсі, він став на дерев’яну дошку, втратив рівновагу та впав на бетонну поверхню, вдарившись головою.

63-річний чоловік від отриманих травм помер на місці події, повідомили у поліції Тернопільської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.