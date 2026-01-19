Жорстока війна обірвала ще одне життя. У Гуляйполі на Запоріжжі прийняв свій останній бій Ігор Степанов, житель села Великий Глибочок. Захисникові був 51 рік… Працював Ігор Степанов у Тернопільському медуніверситеті в адміністративно-господарській частині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Надійшла трагічна звістка про загибель на фронті жителя села Великого Глибочка Тернопільського райогу Ігоря Степанова, який загинув 03.01.2026 року в районі н.п. Гуляйполе Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання.

Царство Небесне та Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття рідним та близьким» – написали у Великий Глибочок/Парафія Різдва Пресвятої Богородиці.

Зустріч загиблого Воїна відбудеться 20 січня (у вівторок) о 10.30 при в’їзді у село.

«ТНМУ глибоко сумує з приводу героїчної загибелі свого працівника Ігоря Степанова

Ігор Васильович Степанов (02.04.1974 – 03.01.2026) був працівником адміністративно-господарської частини ТНМУ. Він віддав своє життя за Україну під час виконання бойового завдання.

Ігор Степанов загинув внаслідок осколкового поранення несумісного з життям, отриманого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Він був солдатом зенітного кулеметного відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу батальйону територіальної оборони військової частини А7030.

Це був мужній, сміливий, відданий військовій присязі воїн, надійний товариш і бойовий побратим, який пожертвував своїм життям заради вільної і незалежної України.

Колектив ТНМУ сумує і висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Ігоря Степанова.

Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам’ять про нашого працівника.

Царство Небесне! Вічна пам’ять Герою!» – написали у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського.