Навіки у Небесному строю Олександр Шаповалов. Серце захисника перестало битися на Харківщині. Вічна та світла пам’ять!

«Пішов до лав небесних захисників Шаповалов Олександр Володимирович. Воїн помер 24 січня на Харківщині під час проходження військової служби. Кожен воїн – це невимовна втрата для країни та біль для рідних.

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.