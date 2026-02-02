Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 396,3 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 4036 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшилась на 8,3% (4036 випадків проти 3726).

Чисельність дітей серед хворих склала 45,8% (1849 осіб), школярів – 60,7% (1123) від усіх захворілих дітей. Спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 10,9%, школярів – на 9,9%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 185 осіб, із них 95 дітей (51,4%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 4,5% (госпіталізовано 185 проти 177).

За тиждень зареєстровано 3 випадки захворювання на COVID-19 (дорослі), що складає 0,07% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та залишається на тому ж рівні, що і минулого тижня.