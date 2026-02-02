Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Дніпропетровщині прийняв свій останній бій Іван Наконечний – уродженець села Іванівка. Захисникові було лише 35 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З болем і глибоким сумом повідомляємо ще одну трагічну звістку з фронту.

Знову Іванівська громада у жалобі. На війні загинув солдат-навідник, уродженець села Іванівка – Наконечний Іван Степанович, 18.06.1990 р. н., призваний на військову службу по мобілізації, 12.09.2025 року.

Життя захисника обірвалося 29 січня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу н.п. Вишневе Синельниківського району Дніпропетровської області.

Іванівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав полеглого захисника. У цю важку мить поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі перед подвигом Героя, який віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Вічна та світла памʼять!» – написали в Іванівській громаді Тернопільського району.