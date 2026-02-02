У Тернополі відбулася «Різдвяна розколяда» за участі родин полеглих Героїв України. Захід розпочався на Алеї пам’яті «Незламні», де спільною молитвою та хвилиною мовчання присутні вшанували захисників, які віддали життя за волю та незалежність України.

Єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Василь Семенюк підкреслив важливість коляди як духовної підтримки для родин військових.

«Україна колядує, Україна молиться, Україна переможе. Наш народ колядує по всьому світу, і ми зібралися сьогодні, щоб присвятити цю коляду нашим захисникам, які віддали життя за Україну. Вони разом із нами колядують і моляться, бо коляда – це молитва, – сказав Василь Семенюк. – Ми молимося також за тих, хто перебуває в полоні, щоб вони повернулися додому, і за мир та свободу в нашій країні. Слава Україні!».

Після молебню учасники заходу пройшли ходою до Українського дому, де відбулася театралізована розколяда.

«Різдво завжди збирає родину за одним столом. На жаль, не за кожним столом цьогоріч був присутній батько, чоловік чи син. Жодна розколяда не зможе втамувати біль втрати, але ми зібралися, щоб рідні полеглих захисників відчували, що це – наше спільне горе, і втрата кожного захисника – це втрата для всього міста, – зазначив Сергій Надал. – Пам’ятайте: у найтемнішу ніч з’являється світло, і душі наших військових – це те світло, що освітлює наш шлях. Ми пам’ятаємо їх і дякуємо за те, що маємо свою країну. Вічна пам’ять і слава Героям, а рідним – підтримки, здоров’я та Божої опіки».

Захід пройшов за сприяння Тернопільської міської ради.