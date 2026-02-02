У зв’язку зі зниженням температури повітря на Тернопільщині рятувальники нагадують про основні правила безпеки у морозну погоду.

У чому головна небезпека?

Переохолодження (гіпотермія) пригнічує діяльність центральної нервової системи та порушує роботу серця. Людина може не відчувати реальної загрози через сонливість і сплутаність свідомості, що у критичних випадках здатне призвести до зупинки серця.

Базові правила профілактики

Одяг і взуття. Дотримуйтеся принципу багатошаровості. Одяг і взуття мають бути сухими, теплими та просторими.

Активність. Не стійте на місці. Відчуваєте холод — рухайтеся, щоб підтримувати кровообіг.

Харчування. Перед виходом на холод вживайте калорійну їжу та теплі безалкогольні напої.

Алкоголь — під забороною. Він розширює судини, створюючи хибне відчуття тепла, але насправді прискорює втрату тепла організмом.

Алгоритм дій при переохолодженні

Ізоляція. Перемістіть людину в тепле приміщення або захищене від вітру місце.

Зігрівання. Обережно зніміть мокрий одяг та загорніть постраждалого в ковдру або сухі речі.

Пиття. Якщо людина при свідомості — дайте тепле (не гаряче!) пиття: чай або воду. Відігрівання має відбуватися поступово — зсередини та ззовні.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО

Розтирати уражені ділянки снігом — це спричиняє мікротравми шкіри та підвищує ризик інфікування.

Різко зігрівати (занурювати в гарячу ванну, підносити до відкритого вогню). Раптовий перепад температур створює критичне навантаження на серцево-судинну систему й може призвести до зупинки серця.

Пункти незламності

У період низьких температур на базі підрозділів ДСНС Тернопільщини функціонують Пункти незламності, де кожен, хто опинився в складних умовах, може зігрітися та отримати необхідну допомогу. Пункти забезпечені теплом, електроживленням, питною водою, можливістю зарядити мобільні пристрої, а за потреби — отримати першу домедичну допомогу та інформаційну підтримку. Рятувальники цілодобово готові надати допомогу тим, хто її потребує.

У разі погіршення стану самопочуття негайно викликайте швидку допомогу – 103.