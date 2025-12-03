Василь Вавілін із села Шкроботівка Великодедеркальської громади вже 25 лютого 2022 року був призваний на службу. Водій-кулеметник, він пройшов все пекло війни, бої на російській Курщині. Більше року Василя вважали зниклим безвісти. А тепер Герой повертається до рідної домівки на щиті. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Із сумом повідомляємо, що підтверджено загибель солдата Вавіліна Василя Миколайовича із Шкроботівки – водія кулеметного взводу 3 механізованого батальйону військової частини А4689.

Військовий був призваний на службу 25.02.2022 р. Від 24 жовтня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Веселе Курської області. На жаль, дива не сталося. Герой загинув, захищаючи Україну, її суверенітет та територіальну цілісність. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Вічна пам’ять, шана і слава Герою!» – повідомили у Великодедеркальській громаді.

Подобається це: Подобається Завантаження…