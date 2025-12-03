На Тернопільщині багатодітний батько знущався з усієї сім’ї — однорічне маля в лікарні
Бив дружину – дісталося однорічній дитині. Поліцейські з’ясовують обставини сімейного насилля у багатодітній сім’ї на Тернопільщині.
До правоохоронців Бучача надійшло анонімне звернення про те, що в одній з родин у селі Жнибороди чоловік постійно вчиняє сімейне насилля щодо дружини. На цей раз від войовничого батька дісталося наймолодшій дитині – однорічній дівчинці.
Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що насилля щодо дружини 36-річний чоловік вчиняє систематично. Залякана мати трьох дітей ніколи не зверталася за допомогою, боялася. Цього разу про побої жінки теж ніхто б не дізнався, якби не потерпіло однорічне маля, яке було на руках у матері. Дівчинку доправили до медичного закладу і залишили під наглядом лікарів.
Поліцейські, опитавши сусідів потерпілої жінки, адже сама вона боїться щось говорити, встановили, що чоловік постійно знущався над нею, особливо після вживання алкогольних напоїв. Моральне насилля чинив і щодо двох старших дітей – сварив та кричав на них.
Наразі вирішується питання про винесення кривдникові термінового припису та внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.