Бив дружину – дісталося однорічній дитині. Поліцейські з’ясовують обставини сімейного насилля у багатодітній сім’ї на Тернопільщині.



До правоохоронців Бучача надійшло анонімне звернення про те, що в одній з родин у селі Жнибороди чоловік постійно вчиняє сімейне насилля щодо дружини. На цей раз від войовничого батька дісталося наймолодшій дитині – однорічній дівчинці.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що насилля щодо дружини 36-річний чоловік вчиняє систематично. Залякана мати трьох дітей ніколи не зверталася за допомогою, боялася. Цього разу про побої жінки теж ніхто б не дізнався, якби не потерпіло однорічне маля, яке було на руках у матері. Дівчинку доправили до медичного закладу і залишили під наглядом лікарів.

Поліцейські, опитавши сусідів потерпілої жінки, адже сама вона боїться щось говорити, встановили, що чоловік постійно знущався над нею, особливо після вживання алкогольних напоїв. Моральне насилля чинив і щодо двох старших дітей – сварив та кричав на них.

Наразі вирішується питання про винесення кривдникові термінового припису та внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Подобається це: Подобається Завантаження…