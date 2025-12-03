У Тернополі з 4 грудня розпочинається продаж новорічних ялинок. Про це повідомляє міська рада.

“З 4 грудня жителі міста та громади зможуть придбати новорічні ялинки на спеціально визначених для торгівлі місцях”, — зазначили в ТМР.

Зокрема, відповідно до рішення виконавчого комітету, торгівля ялинками здійснюватиметься за адресами:

вул.15 квітня (біля буд.№23);

вул. Київська (біля будинку побуту «Сонячний»);

вул. Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2);

майданчик біля бару «Три богатирі» за адресою вул. Сергія Короля, 12а;

вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ- маркет);

вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);

проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки- Клима Савури;

вул. Слівенська (біля магазину «Смаколик»);

вул. Бродівська (майданчик біля верхнього тунелю);

вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»);

проспект Степана Бандери, 15 (майданчик біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича).

Продаж новорічних ялинок триватиме до 31 грудня 2025 року.

Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.

