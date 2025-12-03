За підсумками державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти, яка проводилася МОН України у 2025 році, Західноукраїнський національний університет підтвердив високий рівень своєї наукової діяльності та успішно пройшов атестацію, отримавши відповідні свідоцтва за чотирма науковими напрямами: суспільним, аграрно-ветеринарним, інженерно-технологічним та природничо-математичним.

Таким чином, ЗУНУ наразі має одразу чотири акредитовані наукові напрями, що підтверджує його статус класичного університету європейського зразка.

Це досягнення є вагомим свідченням результативності та стабільного розвитку наукової діяльності університету, активної роботи професорсько-викладацького колективу та високої відповідальності науковців за якість досліджень.

Успішна атестація відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, реалізації інноваційних проєктів та зміцнення позицій університету у вітчизняному й світовому науковому просторі.

