У заповіднику «Медобори» зустрічається кіт лісовий (Felis silvestris).

В Україні – це рідкісний ссавець, занесений до Червоної книги і підлягає охороні.

Лісовий кіт може стрибати у шість разів вище за свою висоту. А бігає зі швидкістю до 50 км/год. Також має дуже сильний нюх, який допомагає знаходити здобич.

Він може видавати різні звуки – нявкання, шипіння, гарчання та муркотіння.

Лісовий кіт є важливою частиною екосистеми і допомагає контролювати популяції гризунів.

Фото з фотопастки заповідника.

