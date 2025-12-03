Інструкторка тренінгового центру Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Каріна Вовк виборола перше місце на Кубку України з боксу серед жінок. Окрім золотої медалі, спортсменка отримала й окрему відзнаку за найкращу техніку турніру.



Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко привітав Каріну з високими досягненнями.



«Ми вами пишаємося і бажаємо нових звершень. Нехай попереду буде ще багато перемог – аж до олімпійського чемпіонства», – зазначив очільник поліції області.



Каріна займається спортом змалечку: 10 років присвятила вільній боротьбі, а згодом перейшла у бокс. За її плечима – десятки змагань та численні здобутки. Вона є майстром спорту України з боксу та дворазовою чемпіонкою України.



На Кубку України з боксу спортсменка провела поєдинки з двома суперницями у ваговій категорії до 57 кг та завдяки наполегливості здобула чергову вагому перемогу.



«Ці змагання були дуже важливими для мене. Це був Кубок України серед дорослих, який проходив у Львові. Я виборола перше місце. Далі готуватимуся до чемпіонату в Рівному, де потрібно показати високий результат, щоб отримати можливість виступати на міжнародних турнірах», – розповіла Каріна.



Бокс, як зазначає спортсменка, формує дисципліну, загартовує характер та надає непохитної впевненості в собі. Перед кожними змаганнями потрібно готуватися не лише фізично, а й психологічно. У цьому допомагає підтримка тренера Руслана Фірмана, який супроводжує Каріну з початку спортивної кар’єри. «Він для мене не просто тренер – він мій психолог. Допомагає правильно налаштуватися, адже фізично ми готові, тренуємося наполегливо. А от психологічно підготувати себе значно складніше – у цьому він мені дуже допомагає», – додала Каріна.



З квітня цього року Каріна працює інструкторкою у тренінговому центрі, де не лише тренує поліцейських, а й навчає їх основам боксу, передаючи свій досвід і допомагаючи розвивати фізичну витривалість, дисципліну та впевненість.



«Я змалечку мріяла працювати в поліції. Мені подобається моя робота, колектив мене добре сприйняв, підтримує, допомагає і вболіває за мене. Фізична підготовка має велике значення для поліцейських, адже від неї залежить ефективність їхньої роботи», – сказала спортсменка.



Попереду в Каріни – відповідальний етап підготовки до Чемпіонату України з боксу, який стане ключовим кроком на шляху до міжнародних стартів. Бажаємо перемоги!

Подобається це: Подобається Завантаження…