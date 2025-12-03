Західноукраїнський національний університет бере участь у проведенні Тижня доброчесності, організований офісом доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Метою заходу є популяризація принципів академічної доброчесності, підвищення рівня прозорості та довіри в освітньому середовищі. Протягом тижня відбудеться низка подій, спрямованих на формування культури справедливості, відповідальності та етичних стандартів у науці й освіті.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала ННІМВ імені Б. Д. Гаврилишина зустрілися з Іриною Георгіївною Снігурською – провідним фахівцем з питань запобігання та виявлення корупції у ЗУНУ. Пані Ірина розповіла про проєкт офісу НАЗК «Прозорі університети», який діє у класичному університеті Тернополя та спрямований на інтеграцію доброчесності в освітні програми, створення рішень для підвищення прозорості в навчальному середовищі. Ірина Георгіївна детально роз’яснила основні напрями діяльності проєкту, серед яких – заходи протидії корупції як з боку викладачів, так і зі сторони студентів.

У межах Тижня доброчесності заплановано участь у вебінарах та онлайн-дискусіях, організованих за участю НАЗК та партнерських закладів; використання освітніх онлайн-платформ з матеріалами про запобігання академічним порушенням; інтерактивні заходи для студентів і викладачів, спрямовані на зміцнення культури доброчесності в університетській спільноті.

Викладачі та аспіранти кафедри братимуть участь у різних активностях, які заплановані офісом НАЗК у межах Тижня доброчесності, а саме: у лекції «Код прозорості: від великих даних до великих відкриттів або як ШІ знаходить корупцію там, де її не шукають» у межах онлайн-лекторію «Доброчесність та антикорупція: свідомість, відповідальність, приклад», у вебінарі «Розумний комплаєнс: як ШІ формує нову еру протидії корупції» від Ліга: Закон, а також у лекції «Доброчесність як карʼєрна стратегія: як знайти свою справу й залишитися стійким у складних системах» у межах онлайн-лекторію «Доброчесність та антикорупція: свідомість, відповідальність, приклад» від офісу доброчесності НАЗК.

Подобається це: Подобається Завантаження…