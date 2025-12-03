У листопаді на Тернопільщині оформили понад шість тисяч біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

Про це повідомили у міграційній службі Тернопільської області.

Зокрема, 2646 паспорти громадянина України у формі ID-картки та 3622 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Варто зазначити, що строк виготовлення паспорта у звичайному режимі – до 20 робочих днів, а у терміновому режимі – до 7 робочих днів.

Подобається це: Подобається Завантаження…