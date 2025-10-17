Жителю Чортківського району загрожує до 2 років позбавлення волі за вчинення домашнього насильства щодо матері.

Чоловік систематично вчиняє психологічне насильство щодо жінки. Лише у вересні поліцейські склали на нього адміністративний протокол за аналогічне правопорушення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До співробітників Чортківського райуправління поліції надійшло повідомлення від 68-річної жительки району про те, що її син влаштував сварку, ображає її та виганяє з дому.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели профілактичну бесіду з 44-річним кривдником.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження щодо чоловіка за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри.

Поліцейські нагадують контакти спеціалізованих служб та організацій, які надають підтримку постраждалим від насильства:

Спецлінія 102.

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації — 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).

Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознаками статі та насильству щодо дітей — 15-47.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA): rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada

Подобається це: Подобається Завантаження…