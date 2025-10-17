Частина вуличного освітлення і світлофорів у Тернополі працюватимуть навіть під час вимкнення світла.

Як повідомив директор комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» Олег Лехіцький, решта вулиць будуть освітлюватися відповідно до графіка подачі напруги на підстанціях.

«Мережі зовнішнього освітлення підключені до різних джерел живлення. Тому світло горітиме там, де є електропостачання від тих самих ліній, що живлять критичні об’єкти. На інших вулицях освітлення вмикатиметься одразу після відновлення напруги», – пояснив Олег Лехіцький.

Також він зазначив, що у Тернополі майже половина світлофорів обладнана автономним живленням. Це дозволяє забезпечити безпеку дорожнього руху навіть під час аварійних, планових або екстрених відключень електроенергії.

«На основних магістралях міста працюватимуть 25 світлофорів із резервним живленням, тож рух транспорту залишатиметься організованим і безпечним», – додав директор КП «Тернопільміськсвітло».

