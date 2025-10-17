Сергій Сопель з Тернополя був особливим: добрим, щирим, він умів підтримати, навіть коли самому було важко. На жаль, небо забирає найкращих. Серце захисника зупинилося від численних поранень. Не обіймуть більше Сергія батьки, коханого чоловіка – дружина Наталя, ростиме без тата син Станіслав. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом і невимовним болем повідомляємо. На Харківщині, від численних поранень, перебуваючи у лікарні помер наш найдорожчий син, чоловік, тато, брат, племінник Сергій Михайлович Сопель.

Він був для кожного з нас особливим: добрим, щирим, відданим, завжди з усмішкою і теплим словом. Він умів підтримати, розвеселити, навіть коли самому було важко.

Не побачать більше мама та тато сина, дружина Наталя коханого чоловіка, син Станіслав – батька, брат – брата … Не почую і я його жартівливе та лагідне «тітонька»…

Він пішов боронити рідну землю і віддав за Україну найдорожче — своє життя. Його серце сповнилося любов’ю до сім’ї, до рідних, до Батьківщини – і зупинилося героїчно. Твоя мужність, добро і любов залишаться з нами назавжди. Вічна пам’ять нашому Герою, нашому Сергію”, – написала Наталія Радь.

Про смерть захисника повідомив також міський голова Тернополя Сергій Надал.

Парастас за упокій відбудеться 17 жовтня 2025 року о 19 годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій в Тернополі. Чин похорону відбудеться у суботу, 18 жовтня 2025 року об 11:00.

