У Тернополі до 15 років ув’язнення заочно засудили секретаря судового засідання, яка працювала на окупантів у Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури в суді довели вину жительки Генічеського району Херсонської області у добровільному зайнятті громадянкою України посади в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 с. 111-1 КК України).

За даними слідства, 27-річна колишня працівниця Генічеського районного суду у липні 2023 року почала працювати на ворога у незаконному судовому органі «Генический районный суд». Він був створений окупаційною владою у квітні 2023 року.

Обіймаючи посаду до 18 липня 2024 року, обвинувачена сприяла впровадженню незаконних рішень російською адміністрації на тимчасово окупованій території України.

Виконуючи обов’язки «секретаря судебного заседания» вона забезпечувала неухильне виконання законодавства країни – агресора. Жінка контролювала фіксування судового засідання технічними засобами і оформлення матеріалів кримінального провадження в суді, виготовляла копії судових рішень, виконувала інші доручення головуючого у судовому засіданні.

Тернопільський міськрайонний суд заочно призначив покарання обвинуваченій – 15 років позбавлення волі з позбавленням на цей же термін права обіймати посади у правоохоронних органах і судових органах України, з конфіскацією всього майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.

