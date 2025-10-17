Руслан Сергеєв із Великих Загаєць Великодедеркальської громади загинув на Покровському напрямку. Захиснику було лише 35 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Надійшло сповіщення про те, що 20 вересня 2025 року, під час виконання завдання із захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності, в районі населеного пункту Нове Шахове Покровського району Донецької області загинув військовослужбовець ЗСУ родом із Великих Загаєць солдат СЕРГЕЄВ Руслан Васильович 22.12.1989 р. н. – стрілець-снайпер 1 штурмового відділення.

Військовий проживав на Дніпропетровщині. Щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою. Про дату та час зустрічі полеглого Героя буде повідомлено додатково», оприлюднили сумну новину у Великодедеркальській громаді.

