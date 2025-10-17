У Західноукраїнському національному університеті відбувся воркшоп “Виклики та перемоги: Erasmus Projects in Action”, присвячений обміну практичними історіями та порадами щодо участі у проєктній діяльності Erasmus+.

З вітальним словом до учасників звернулися проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц та Юлія Войтишин, координатор заходу й начальник відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ. Вони наголосили на важливості міжнародної співпраці та активної участі університетської спільноти у програмах Erasmus+, які відкривають нові горизонти для професійного та академічного розвитку.

Під час воркшопу викладачі та науковці поділилися власним досвідом реалізації проєктів – від зародження ідеї та написання заявки до впровадження ініціатив і досягнення результатів.

Учасники дізналися про виклики, з якими стикаються команди під час виконання грантових проєктів, секрети ефективної співпраці з міжнародними партнерами та про реальний вплив Erasmus+ на розвиток університету й академічної спільноти.

Подія стала простором натхнення, діалогу та нових ідей, а також підкреслила активну участь ЗУНУ в міжнародних освітніх програмах.

