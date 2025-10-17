У Тернополі відзначили військових капеланів міста, які підтримують захисників на передовій
З нагоди Дня військового капелана, який щорічно відзначають 12 жовтня, у Тернополі відзначили військових капеланів міста за їхню важливу службу та підтримку українських захисників на передовій. Цей день встановлений Міжконфесійною радою з питань військового капеланства при Міністерстві оборони і присвячений пам’яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, відомого своєю жертовністю та служінням убогим.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Капеланів, що несуть службу на фронті, нагородили подяками, відзнаками та цінними подарунками.
За здійснення військової капеланської діяльності, вагомий внесок в організацію заходів щодо підтримки духовно-релігійних потреб військовослужбовців та з нагоди Дня військового капелана міський голова оголосив подяки капелану-волонтеру отцю Андрію Чернецькому; капелану-волонтеру отцю Івану Гуменюку; капелану-волонтеру отцю Петру Половку.
Окрім того, цінним подарунком нагороджено капелана-волонтера отця Євгена ЗАРУДНОГО.
Нагородними знаками міського голови відзначено:
• старшого лейтенанта капеланської служби отця Петра САЧКА;
• капелана-волонтера отця Василя КОРЕНДІЯ.