Тернопільській хоровій капелі «Зоринка» – 45
Народна хорова капела «Зоринка» цього року відзначає 45-річчя від дня створення. Колектив є мистецькою окрасою не лише Тернополя, а й усієї України, відомий своїми численними перемогами на міжнародних конкурсах.
До ювілейної дати «Зоринка» підійшла з вагомими здобутками. У 2024-2025 навчальному році капела виборола 12 перемог на міжнародних конкурсах.
Гран-прі:
• «AUSTRIAN STARS» (Австрія),
• «ART FEST LAPLANDIA» (Фінляндія-Чехія),
• «Bohemske Jaro» (Чехія, Прага).
Перші премії:
• «Dragon art fest» (Австрія) ,
• «Празька Рапсодія» (Чехія) ,
• «TALENTI D`EUROPA. ROMA» (Італія) ,
• «Land of Talents» (Словаччина) ,
• «NEW YORK STARLIGHTS» (США) ,
• «MUSICAL POWER» (Одеса, Україна) ,
• «Golden Talents of Madrid» (Іспанія) ,
• «Тарас Шевченко єднає народи» (Україна).
Крім того, «Зоринка» здобула перемогу на Міжнародному конкурсі молодих виконавців різдвяних пісень у місті Даугавпілс (Латвія), який проходив офлайн.
Ювілейний 2025-2026 навчальний рік колектив розпочав новими успіхами – першою премією на Міжнародному конкурсі талантів «SEOUL TALENT SKY» (Південна Корея) та чотирма Гран-прі:
• «Barvy Svobody» (Чехія),
• «Symphony of Arts» (Швеція),
• «Herbsturlaub» (Німеччина, Гамбург),
• «Art motion France» (Париж).
Вітаємо народну хорову капелу «Зоринка» з ювілеєм. Бажаємо колективу нових творчих звершень, натхнення, яскравих виступів і подальших перемог, які прославлятимуть Тернопіль та Україну на міжнародній сцені.