Народна хорова капела «Зоринка» цього року відзначає 45-річчя від дня створення. Колектив є мистецькою окрасою не лише Тернополя, а й усієї України, відомий своїми численними перемогами на міжнародних конкурсах.

До ювілейної дати «Зоринка» підійшла з вагомими здобутками. У 2024-2025 навчальному році капела виборола 12 перемог на міжнародних конкурсах.

Гран-прі:

• «AUSTRIAN STARS» (Австрія),

• «ART FEST LAPLANDIA» (Фінляндія-Чехія),

• «Bohemske Jaro» (Чехія, Прага).

Перші премії:

• «Dragon art fest» (Австрія) ,

• «Празька Рапсодія» (Чехія) ,

• «TALENTI D`EUROPA. ROMA» (Італія) ,

• «Land of Talents» (Словаччина) ,

• «NEW YORK STARLIGHTS» (США) ,

• «MUSICAL POWER» (Одеса, Україна) ,

• «Golden Talents of Madrid» (Іспанія) ,

• «Тарас Шевченко єднає народи» (Україна).

Крім того, «Зоринка» здобула перемогу на Міжнародному конкурсі молодих виконавців різдвяних пісень у місті Даугавпілс (Латвія), який проходив офлайн.

Ювілейний 2025-2026 навчальний рік колектив розпочав новими успіхами – першою премією на Міжнародному конкурсі талантів «SEOUL TALENT SKY» (Південна Корея) та чотирма Гран-прі:

• «Barvy Svobody» (Чехія),

• «Symphony of Arts» (Швеція),

• «Herbsturlaub» (Німеччина, Гамбург),

• «Art motion France» (Париж).

Вітаємо народну хорову капелу «Зоринка» з ювілеєм. Бажаємо колективу нових творчих звершень, натхнення, яскравих виступів і подальших перемог, які прославлятимуть Тернопіль та Україну на міжнародній сцені.

