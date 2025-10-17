На спецлінію поліції 17 жовтня близько 13:00 надійшло повідомлення від жителів Тернополя про те, що на залізничному мосту біля технічного університету, молода жінка неадекватно поводиться. Вона легко одягнута, вибігає на проїжджу частину дороги та вилазить на поручні мосту.



На місце події виїжджали співробітники мобільної групи з протидії домашньому насильству Тернопільського райуправління поліції. Жінка, побачивши поліцейських, намагалася втекти. Правоохоронці зупинили її та викликали бригаду екстреної медичної допомоги.



Як повідомили в обласній поліції, 27-річну тернополянку доправили до лікарні та відібрали зразки крові. Аналізи показали, що жінка перебувала у стані сильного наркотичного сп’яніння – у неї в крові виявили речовину PVP.



Поліцейські закликають громадян бути уважними до свого оточення та не залишатися байдужими, адже вчасна допомога може стати вирішальною. Якщо ви бачите, що хтось потребує допомоги – реагуйте, не мовчіть, телефонуйте на “102”.





