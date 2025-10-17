У Західноукраїнському національному університеті відбулася спільна нарада начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди та Міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової щодо реалізації Стратегії ветеранської політики України до 2030 року на Тернопільщині.

У заході взяла участь ректор Класичного університету Тернополя Оксана Десятнюк, яка поділилася досвідом роботи з ветеранами, військовослужбовцями та членами їх сімей.

Предметом зустрічі став аналіз реалізації ветеранських програм, обговорення інфраструктурних змін і планування наступних кроків задля поліпшення умов для військовослужбовців та їхніх сімей.

Під час наради було зазначено, що на території Тернопільської області проживає понад 43 тисячі ветеранів та ветеранок. Для якісного задоволення їхніх потреб функціонує 54 Центри надання адміністративних послуг, де впроваджено сервіс «Єдине вікно» для комплексної допомоги. У громадах працюють 125 фахівців із супроводу ветеранів, серед яких 25 – у закладах охорони здоров’я.

Окрему увагу було приділено діяльності обласної комунальної установи «Тернопільський обласний ветеранський простір», штат якої налічує 81 спеціаліста, що працюють не лише в установі, а й у громадах області. Зазначалося також, що на січень 2026 року заплановано початок реалізації проєкту з будівництва сучасного ветеранського простору VETERAN PRO.

Учасники наради наголосили на важливості співпраці з ветеранськими організаціями, Радою ветеранів та громадським сектором. В області впроваджується Комплексна програма підтримки ветеранів і членів їхніх сімей, яка включає щомісячну одноразову допомогу, компенсацію за навчання, розвиток спортивної інфраструктури тощо. Уже 27 родин ветеранів отримали житло на загальну суму понад 62,5 млн грн. На сьогодні на Тернопільщині функціонує 11 ветеранських просторів, і триває робота над створенням таких закладів у кожній громаді.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова поінформувала, що в кожному регіоні України вже створено підрозділи супроводу ветеранів, а цифрова система підтримки перебуває на завершальному етапі тестування. У найближчий час має запрацювати загальнонаціональна платформа, яка об’єднає всі ветеранські послуги.

Завершилася зустріч відкритим діалогом із представниками ветеранських організацій, громад, фахівцями та ветеранами. Учасники наголосили, що Тернопільщина має всі передумови стати однією з провідних областей у впровадженні сучасної ветеранської політики в Україні.

