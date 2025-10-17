Шістьох військовослужбовців, підозрюваних у насильницьких та майнових злочинах, взято під варту.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

У п’ятницю, 17 жовтня, за клопотанням слідчих поліції Тернопільський міськрайонний суд обрав усім фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою.

У поліції нагадали, що зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, незаконно позбавляли людей волі, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі поліції оголосили фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

